Bouchaib RAFIK

Mon parcours:

- Juillet 2016 :participation à la 5 ème édition du Salon National de l'Economie Sociale et solidaire à la Foire Internationale de Casablanca par projet élevage d' escargot, organisé par le Ministère de l'Artisanat et de l'Economie Sociale et solidaire, Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



- Avril 2015:participation au salon international de l'agriculture à Meknes SIAM 2015 par projet :élevage d'escargots .



-Septembre 2014: participation au salon national des produits de terroir à Settat par projet :élevage d'escargots .



-Avril 2014:participation au Salon international de l'agriculture à Meknès SIAM 2014: j'ai représenté la région de Chaouia-Ouardigha par projet élevage d'escargots.



-Août 2013: participation dans Le 1er salon régional de l’économie sociale et solidaire de la région de Chaouia-Ouardigha à Settat par projet :élevage et la production des escargots .



-Mai 2013: participation dans 2ème Edition du Village National des AGR organisé par ministère de l’Intérieur à Casablanca, j'ai représenté province de Berrechid par projet : élevage et production des escargots.



-Depuis 2012: gérant et créateur d'une unité pour élevage et la production d'escargots à Berrechid.



-Décembre 2011:participation dans la 2 éme édition du festival de l'invention à casa par projet: Carreaux en granito poli prêt à l'emploi



-Depuis 2011:président de l'association marocaine pour les inventions et innovations



-Décembre 2010: participation dans Le premier festival international de l'invention à Casablanca



-Avril 2010: 2 ème prix à la 6 ème édition du Carrefour national de la jeune innovation organisé par ENCG de Tanger sous le Haut patronage de SM Mohammed VI par projet: Carreaux en granito poli prêt à l'emploi.



-Avril 2009 : 2 ème prix nationale au concours nationale de l’innovation organisé par l’école Mohammedia d’ingénieurs rabat par projet: Carreaux en granito poli prêt à l'emploi.



-2006-2012 : gérant associe et décorateur au sein de société spécialisé dans les travaux de peinture des bâtiments .décoration et tous travaux divers



•Etude .recherche et développement des projets :



-Février 2008 : Participation dans challengers Maroc par projet élevage d'escargots.



-Mai 2007 : demi-finale en challengers innovations par projet :Carreaux en granito poli prêt à l'emploi (obtention d’un brevet d’invention )



-Février 2007 : Participation dans challengers Maroc 2007 par projet: élevage d'escargots .



-2006 : Participation dans programme moukwalati 2006 dans le domaine informatique –bureautique.



-2006: Formation dans l’étude recherche et développement des projets(business plan) chez GAPCE

-2005 : Licence en Economie de l'entreprise



Mes compétences :

Licence en Economie d'entreprise

Etude recherche et développement des projets

inventeur