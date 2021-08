Bouchra ZAIDOUN (MOHAMMEDIA)

Master coach professionnel certifiée en gestion de stress

Praticienne certifiée en Soft skills

Formatrice consultante en management des organisations et communication personnelle et professionnelle

Formatrice consultante en développement personnel et professionnel



La communication personnelle et professionnelle, la gestion du stress, du temps, des conflits, des équipes, des réunions, le leadership, la prise de parole en public, la PNL, le management des organisations et les soft skills sont au cœur des compétences des dirigeants et des mangers leaders.

J'ai une expérience de plus de 17 ans dans le consulting et la formation continue des cadres qui me permet de travailler sur ces diverses thématiques et de transmettre le savoir à autrui afin de le sortir des croyances et des limites limitantes. L'accompagnement est au centre de mes fonctions pour aider mon coaché à se challenger en lui permettant de se recentrer au cœur des performances, de la productivité, de la dynamique de bien être, de la cohésion et de l'efficacité.