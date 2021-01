Boulbaba LTIFI

07 Avenue Benghazi

6080 Mareth Gabes, Republique Tunisienne

Portable: (+216)26690607

ltifi.boulbaba78@gmail.com

Né le: 23/1/1978 à Gabes

Nationalité: Tunisienne



Technicien Supérieur en Conditionnement D'air

Approfondir mes connaissances dans ce domaine et mettre mon dynamisme et ma formation au service dune entreprise désireuse dêtre entourer dun technicien supérieur motivé et responsable.



Expérience professionnelle

07/2018-07/2019 : Sté COGEF PLUS Gabes



07/2015-07/2018 : Sté SIFEC Megrine



01/2015-04/2015 : Sté Tunisie Représentation et équipement charguia 1



07/2012 - 31/2014 : Sté Clim Confort Service charguia 1



11/2009 04/2010 : Stage et projet fin de formation dans la société Nourreddine Barcaallah Sfax



05/2009 07/2009 : Stage dans lhôtel YADIS Djerba



05/2008 - 07/2008 : Stage dans Sté SORIL Sté d'agroalimentaire



12/2003 04/2004 : Sté dAziz service Gabes



Etudes et diplômes

11/2007 05/2010 : Brevet de technicien supérieur en conditionnement d'air

CENTRE SECTORIEL DE FORMATION EN ENERGETIQUE KAIROUAN



Formations professionnelles

11/2001 10/2003 : Brevet de technicien en froid et climatisation central

CENTRE SECTORIEL DE FORMATION EN MAINTENANCE NABEUL



Domaines de compétences

Windows office : Word, Excel, powerpoint



Langues

Arabe : langue maternelle

Français : bilingue

Anglais : intermédiaire



Divers

Théâtre, informatique, le sport



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Office

Microsoft Office 2007

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Social Media