Boumediene BENMEZROUA

Réalisation de plans d’exécution béton armé et maçonnerie pour vos ouvrages, plus particulièrement, de maisons individuelles

Plan de coffrage, Vue 3D illustrant les arases de murs, descente des charges, minutes et plans de ferraillages.

quantitatif acier et maçonnerie pour votre projet.



Mes compétences :

Robot Structural Analysis

Géotechnique

AutoCAD 2D/3D

Calcul de structures

Graitec - Arche ossature - les 12 modules de calcu

ALLPLAN