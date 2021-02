Boumedjeria BOUMEDJERIA

En recherche active d'un poste en : Marketing, communication, ou manager, commercial...

Très communicant, je dispose d'un potentiel relationnel important. Cela me permet de m'intégrer dans n'importe quel milieu et me facilite la collaboration avec toute personne.

Mon parcours professionnel m'a offert des compétences très recherchées : maîtrise de l'outil informatique, négociation, analyse des chiffres, leader. Aussi, par mon expérience associative, j'ai appris a monter des projets d'envergure, les financer et surtout...communiquer.

Je suis à la recherche d'un poste où je pourrais éclater mon potentiel et faire découvrir ma force d'adaptation à toute situation et tout environnement.



Mes compétences :

Windows XP/Vista/Windows 7

Photoshop CS6, Illustrator, Indesign

Micro Soft office 2016

Joomla, Prestashop, wordpress

Création de site : Création de Charte graphique

Développement commercial

Infographie

Communication événementielle

Mac OS X- Linux-

Dépannage informatique

Conseils en communication et en marketing



Soft skiks :

Aisance relationelle

Leadership

Remise de soi en question quand il le faut

Management d'équipe

Ambition

Persévérance