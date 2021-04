Brahim EL IDRISSI

Lauréat de l’ESTEM à Casablanca (Ecole Supérieure de Télécommunications Et management) en partenariat avec l'IAE de Brest, promotion 2010, option Sciences de management spécialité Ingénierie Financière, vivement intéressé par les métiers de la Finance, Audit et contrôle de gestion.



Ma formation et mon expérience en tant qu'auditeur depuis Décembre 2010 m'ont permis de développer mes compétences professionnelles et mes aptitudes personnelles grâces auxquelles je pourrai assumer parfaitement les responsabilités qui me seront confiées.



Mes compétences :

Gestion de la paie

Déclarations fiscales et sociales

Audit des procédures de contrôle interne

Gestion budgétaire

Auditeur financier des comptes

Comptabilité génrale et analytique