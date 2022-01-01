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Brahim HABBOULA

Casablanca

En résumé

HABBOULA PRESENTATION
1. INTRODUCTION
HELLO SIR, YOU GIVE MY REQUEST TO WORK AND I NEED HIM, I AM A NEW ED DEGREE HOLDER WAS MORALITY, DISCIPLINE AND COMPETENCE ARE THE BASIS OF THIS SUBJECT, YOU WILL FIND THINGS WORK BECAUSE I J 'HOPE I GET THE CHANCE FROM YOU AND I THANK YOU
2. SKILLS AND CAPABILITIES
I HAVE A SET OF SKILLS AND CAPABILITIES QUALIFIED FOR THE WORK THAT I HAVE A DIPLOMA IN MULTI-MECHANICAL SKILLS AND DRIVING LICENSES AND A CERTIFICATE IN MAINTENANCE COMPUTING AND ELECTRONICS AND THIS FIRST DIPLOMA IS CHARACTERIZED BY A MECHANICAL INSTALLATION SERIES, METAL AND WELDING METAL AND MECHANICAL MAINTENANCE CRAFT MACHINES AND THIS ALL ACQUIRED GRACE

Mes compétences :
Quality Control
Software Installation

Entreprises

  • Vivo Energy Maroc - Attestation travaile

    Casablanca 2019 - 2019 TECTRA chantier vivo energy safi

Formations

  • Societe Dostech Sarl Au (Safi)

    Safi 2018 - 2018 qualification

    : Certification of training maintenance hardware software installation camera surveillance cabling Network

  • Centre Qualification Professionelle Sidi Wassel (Safi)

    Safi 2016 - 2018 Certificate of Achèvements General Mechanic General Qualification CQP

Réseau

Pas de contact professionnel

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