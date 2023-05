Contrôleur technique, à bureau de contrôle et d’expertise technique GENIETAS. Technicien spécialiser en conducteur de travaux: Travaux Publics, habite à agadir et parler français arabe et espagnol, origine d' Ouled Teima et né le 01 octobre 1984.



Mes compétences :

Métré tout corps d'état

Contrôle des travaux tout corps d'état

AutoCAD

ArchiCAD

Informatique

Bureautique