Brahim Khalil BEN DHIAB

Je suis un développeur Full stack et un consultant en système d'information chez Accompany consulting depuis 2 ans, avec une licence en technologie de l'information et un diplôme de Master en Big Data in e-commerce de l'institut des hautes études commerciales de carthage (IHEC), je souhaite rejoindre vos équipes afin de mettre à votre service les compétences acquises lors de mes précédentes expériences professionnelles.

Je suis actuellement prêt à rejoindre une nouvelle organisation.

Je vous joins mon curriculum vitae qui soulignera mon parcours et me tiens à votre entière disposition pour vous révéler mes vives motivations.

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de ma profonde gratitude.