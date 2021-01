Brahim MEKHERBECHE

Brahim est Manager du pôle Analytics & Information Management, il intervient dans le suivi de projets complexes et transversaux.

Il est intervenu sur des sujets aussi variés et stratégiques que, des études, avancement des projets, la mise en place de pilotage d’activité, de la performance ou de programme, de réorganisation de l’activité et la mise en place de processus de gestion de projet.

Il s’est spécialisé dans des sujets très réglementés (sanctions, conformité règlementaire ….)



Mes compétences :

Recette fonctionnelle de SI

Gestion de projets informatiques

Chef de projet informatique

Gestion des risques

Cahier des charges

Assurance prevoyance sante

Expression de besoins

Solvency 2

Assurance vie

Earned Value Methode

Project Management Officer

Retraite par capitalisation

Project Management Office

PMO