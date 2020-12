Brahim MOUNTAIN SAFARI TOURS (ERRACHIKI)

Depuis plusieures années dans l'industrie touristique. Cela a commencé par un diplôme de l'institut International du Tourisme de Tanger en 1985 et un Master Business Development. Direction d'une agence de voyages Franco-Marocaine durant 8 ans. Après avoir voyager partout au Maroc. J'ai décidé de créer ma propre agence de voyages en 1996 et avec la direction d'une maison d'hôtes. J'ai passé ma carrière dans l'organisation des voyages pour des grands Tours Operators américains et britanniques, dans tout le Maroc, soit en montagne ou dans le désert soit à pied, à vélo ou en 4x4, depuis l'arrivée à l'Aéroport pour des petits et des grands groupes avec hôtels, Riad, bivouacs de luxe, transport, guides, nourriture, services personnalisés etc