Brandon VEGA

Titulaire d'un master STAPS management du sport tourisme international et E-tourisme. Je suis à la recherche d'un emploi de commercial qui me permettra d'exploiter mes compétences.

Je suis sociable et avenant, je sais comment engagé une discussion et susciter l'intérêt.

J'ai une grande capacité d'adaptation grâce à mes expériences privées et professionnelles, je suis capable de faire face à n'importe quel situation avec sang-froid.

Je suis créatif, j'utilise cette qualité majoritairement lorsque je dessine et je danse. Rigoureux et méthodique, j'ai le soucis du détail et je veille à effectuer dans les temps les tâches qui m'incombe.

Dynamique et souriant, je sais utiliser mon énergie et transmettre ma bonne humeur.



Ma dernière expérience en tant que commercial m'a permis de grandir et de gagner de multiples compétences de vente. Lors de mes nombreuses formations matinales, j'ai renforcé ma confiance en moi, mon aisance à l'oral et mon sens de la répartie. Cela m'a permis de comprendre comment vendre un produit en vendant tout d'abord ma propre personne. Grâce à mes nombreux exercices de ventes j'ai pu améliorer ma capacité d'adaptation face aux différents clients et aux différentes situations, cela m'a donc permis de trouver les points sur lesquels axer mes ventes pour les concrétiser. J'ai aussi renforcé mon sens de l'écoute client afin proposer les services les plus adaptés.



Sur le terrain j'ai pu appliquer et améliorer ces différentes compétences avec des vrais clients. J'ai ainsi développé mon argumentaire et mon esprit de vente. Mes journées de portes à portes m'ont appris à persévérer et à voir un refus comme un pas vers ma prochaine vente. J'ai appris comment gagner la confiance des clients potentiels. Lors de mon expérience chez Ranger, j'ai aussi effectué de l'accompagnement client, de la signature du contrat au raccordement de leur ligne fibre, j'étais présent pour répondre à leur questionnement. Je les conseillais aussi sur des questions d'achat complémentaire tel que les forfaits mobiles.