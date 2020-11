Brel Valere DABIRA ATTIHA (ATTIHA DABIRA )

Je suis Mr Attiha Genny, technicien spécialisé en Image de Synthèse 3D, Cinéma d'Animation. suite à une formation et à mon parcour dans le métier de l'Art, j'ai pu acquérir la rapidité, la précision et la technique professionnelle dans la création de divers supports 2D et 3D avec 3DS Max, After Effect et Illustrator. Je possède aussi à la Composition d'Images autrement dit Compositing et au Montage Vidéo. Tout au long de ma carrière, je me suis entouré des professionnels et des habitués dans le métier de l'art afin de m'initier dans le professionnalisme... Polyvalent, attentif, je suis à l'écoute de toute personne ayant des idées pertinentes pour un travail sérieux et solide. Ce profil est une façon visuelle d'illustrer avec vous mon travail et ma vision des choses.