Brenda SAINT-POL

Actuellement au chômage, je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine administratif, comptabilité, accueil et caisse.



COMPETENCES:



Accueil téléphonique et physique

Tri et gestion des courriers et des mails

Archivage

Relance clients et fournisseurs

Préparation des bons de commande

Rapprochement bancaire et écriture comptable

Saisie comptable

Réalisation dun calendrier fiscal

Enregistrement et résiliation de contrats

Connaissance du progiciel AS400, du logiciel INCADEA et SAGE

Tenue dune position de guichet

Tenue dune caisse

Réalisation de devis et factures

Divers travaux administratifs



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:



2022 Agent daccueil et de caisse (régisseuse) SPL CARD (Piscine de Koutio) -

Dumbéa

2021 Agent de guichet polyvalent volant OPT Nouméa

2020 Manutentionnaire -Huîtrière de Dumbéa Nakutakoin

(Emballage des huîtres dans les bourriches)

2019 Garde denfant (bébé entre 6 mois et 1 an)

2017 Agent administratif - Vice-Rectorat (service budgets et moyens) -Nouméa

2016 Assistante comptable stagiaire - Almameto - Nouméa

2015 Assistante comptable stagiaire - EEC - Nouméa

2012 Assistante administrative - Mutuelle du commerce- Nouméa

2012 Équipière - MC Donald - Koutio