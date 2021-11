Briac JAPIOT

C'est en 2018, suite à l'obtention de mon baccalauréat que j'ai choisi d'intégrer la licence européenne d'ESPOL (European School of Political and Social Sciences) à Lille, afin de mieux comprendre le fonctionnement de nos institutions et les enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées.



En effet, je suis particulièrement intéressée par la Coopération Internationale et Européenne, les ONG, la Diplomatie, et le Journalisme. J'envisage pour la suite de poursuivre mes études à l'étranger en master.



Mes compétences :

Rédaction

Persévérance

Journalisme

Adaptation

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word