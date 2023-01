Brice Bertrand Mohamed PODA

Je suis Brice Bertrand PODA. Je viens du BURKINA et suis juriste-affairiste de formation. j'ai à mon compteur une licence en droit de l'environnement et une maîtrise en droit des affaires. Actuellement Chef Personnel d'une société de placement à Ouagadougou, suis rompu à la tâche. Ma dévotion pour le travail bien fait, la conception et le développement de stratégies tant bien sur le plan professionnel que sur celui social se passent de tout commentaire.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Service Nationale pour le Développement accompli

TITULAIRE d'un permis de conduire.