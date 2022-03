Brice CHALEL

Actuellement à la recherche de nouveaux challenges professionnels en tant qu'ingénieur réseaux. Je domicile sur la région montpelliéraine et suis disposé à me déplacer sur toute la France et à l'étranger.



Je suis travailleur, autonome, disponible, très curieux. Ces qualités, ajoutées à mon goût du relationnel et de l'écoute m'ont toujours conduit à la bonne réalisation de mes projets. Ils m’ont apportés la confiance de ma hiérarchie ainsi que de l'ensemble de mes collègues. Je reste désireux d'approfondir ma culture et mes compétences techniques des réseaux informatiques et d'élargir mon expertise dans les domaines de la sécurité et des systèmes informatiques.



Mes compétences :

Juniper

WDM

WAN

MPLS

Linux

Routing

Switching

Border Gateway Protocol

LAN

TCP/IP

Firewall

OSPF, ISIS, RIP