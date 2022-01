Brice CHAMAYOU

Suite à l'obtention de mon DESS en Droit Fiscal à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse, j'ai intégré le Groupe Monné-Decroix au poste de Chargé d'Etudes Fiscales. Fort de cette expérience, je suis devenu Chef d'équipe. Mon rôle était de superviser une équipe de 5 personnes. J'avais pour mission:

- la réalisation de simulations fiscales et financières,

- de conseiller nos équipes commerciales en matière fiscale et juridique

- de la rédaction de notes juridiques et fiscales destinées à l'ensemble des salariés.

- d'étudier la solvabilité de nos clients.



Suite à cette expérience j'ai intégré les services commerciaux en tant que que chargé de clientèle. Objectifs, rigueur, suivi et fidélisation de la clientèle étaient les maîtres-mots de mon métier. J'avais pour objectif la commercialisation de biens immobiliers en VEFA ainsi que de conseiller les clients quant aux divers produits d'investissements présents dans notre Société.



J'ai par la suite rejoint le Service Gestion de Monné-Decroix pour occuper la fonction de consultant juridique et conseiller de gestion. Mes missions étaient diverses:

- aide à la déclaration des revenus fonciers

- suivi de l'investissement du client

- conseil et aide juridique auprès de nos clients et de mes collabotateurs.

- gestion d'un portefeuille locatif de 830 lots.



Enfin, j'ai rejoint dernièrement le Service Analyse Foncière du Groupe Monné-Decroix. Poste qui m'offre la possibilité d'accroître mes connaissances en matière immobilière et de recherche foncière.

L'objectif de cet emploi est d'étudier la faisabilité d'une opération de promotion immobilière. Après une étude de concurrence et de marché, j'établis un bilan financier déterminant si l'opération est viable ou non.



Par la suite, j'ai élargi cette fonction en devenant le spécialiste des consultations lancées par les Sociétés D'Economie Mixte et les institutionnels publics. Ma profession s'est donc dirigée sur les marchés publics, et le montage des dossiers de réponse à ces appels d'offres.En contact permanent avec les chargés de projet, les directeurs techniques et les architectes, je centralise les données et constitue les dossiers de réponse complets dans les délais impartis.



Dernièrement, suite à une réorganisation des services au sein de ma société j'ai emis le souhait d'une mobilité interne sur un poste de Contrôleur de Gestion "métier".

A ce jour, j'ai en charge :

- d'assurer le maintien des honoraires de gestion et de la marge des opérations immobilières sur lesquelles j'ai été missionné.

- de prévenir tout dérapage financier desdites opérations et de contrôler les bilans opérationnels

- d'assurer un reporting hebdomadaire et mensuel de l'activité et de remonter ces informations à la Direction Générale



Restant à votre disposition pour un complement d'informations.



Cordialement



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Fiscalité

Immobilier

Juridique

Management

Finance

Audit

Banque

Droit