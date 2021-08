Brice DELAHAYE

Mon parcours proféssionnel dans des fonctions de responsable administratif et financier me donne une connaissance, une expertise concrete des enjeux et des différentes problèmatiques financieres et organisationnelles que rencontrent tant les groupes que les PMI/PME.



Mon parcours en tant que directeur d'agence m'a permis de connaitre les joies de l'opérationnel et de la vente auprès des clients



C'est naturellement et fort de ces compétences que j'ai choisi de reprendre une entreprise a taille humaine afin de fournir un service professionnel et de qualité



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Centres de profits

Microsoft Excel

Marketing opérationnel

Conduite de projet

Conduite du changement

Microsoft PowerPoint

Commerce B2B

Management opérationnel

SAP

Maintenance

B2B