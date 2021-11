Brice Delmas OSTÉOPATHE CHAVILLE

J'exerce l'ostéopathie viscérale et crânienne à Chaville, une charmante ville des Hauts de Seine.



Je consulte à mon cabinet ou me déplace à votre domicile sur Chaville et ses alentours.



Je prend en charge tous les maux, des troubles musculaires et squelettiques aux problèmes gastriques.



Informations d'accès de mon cabinet d'ostéopathie

26 Rue du Pavé des Gardes, 92370 Chaville



Moyens de transport

RER - Gare de Chaville Vélizy (ligne C)

Bus - Puits Sans Vin (lignes Chavil R, 469, 171 et 33)



Parking public

Parking centre ville

1471 Avenue Roger Salengro, 92370 Chaville



Informations pratiques

Rez-de-chaussée



TEL : 06 29 12 80 85