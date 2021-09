Brice Elvis DJODJI

• Janvier 1998: Prise de Service à la Direction Générale des Travaux Topographiques et du Cadastre (D.G.T.T.C) / Libreville ;



• Mai 2000: Responsable du Service de l’Informatique à la D.G.T.T.C;



• Décembre 2003: Chef de Service de l’Informatique à la D.G.T.T.C;



• Depuis Janvier 2004: Enseignant vacataire d’Informatique Appliquée à l'École Nationale du Cadastre et des Sciences Géographiques (E.N.C.S.G;



•Août 2004 : Atelier de Formation des Formateurs sur l’Évaluation environnementale intégrée et l’élaboration de Rapports sur l’état de l’Environnement.



• Septembre 2004: Chef de Pôle Système d’Information Foncière au Projet Système d’Information Foncière(P.S.I.F) (D.G.T.T.C);



• Septembre 2005: Chargé d’Études du Ministre d’État

Cabinet du Ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Travaux Topographiques ;



•Mars 2006: Conseiller du Ministre d’État pour les Affaires Administratives. Cabinet du Ministre du Logement, l’Habitat et de l’Urbanisme ;



•Juillet 2009: Secrétaire Général de la Mairie du 1er Arrondissement de la Commune de Libreville.



•Avril 2014 : Directeur de Cabinet du Ministre des Droits Humains, de l’Egalité des Chances et des Gabonais de l’Etranger.

•Septembre 2015: Secrétaire Général par intérim du Ministère de l’Egalité des Chances et des Gabonais de l’Etranger.





QUELQUES TRAVAUX DE RECHERCHE & PUBLICTIONS



« Carte des risques de crues à Libreville »



Etude menée en 1996-1997, en partenariat entre l’Université Omar BONGO (U.O.B) de Libreville et le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et du Cadastre et portant sur les cinq principaux bassins versants du périmètre urbain de Libreville, en vue de cartographier les zones inondables non-aedificandi et de lancer le programme « Maîtrise des eaux » initié par le Pr. Jean Charles CLANET de l’Université de la Sorbonne, Conseiller Technique du Recteur de l’U.O.B. Données disponibles à l’Institut National de Cartographie du Gabon.



« Mise en place d’un Système d’Information Foncière pour la gestion, le contrôle et l’attribution des parcelles au Gabon: Le cas de la section YH5 du plan cadastral de Libreville »



Travaux de recherche menés sous le contrôle pédagogique de l’Université Pierre et Marie CURRY de Paris VI, l’Université de Marne la Vallée, l’Université Michel de Montaigne de Bordeaux III et l’École Nationale des Sciences Géographiques de Paris, sous la tutelle de l’Université Omar Bongo de Libreville.

Ils portent sur le Cadastre gabonais et sur la procédure d’attribution de parcelle. Tout en mettant en évidence les superflus de ladite procédure, les incohérences des pratiques et de l’organisation du travail au sein de cette Administration, l’Etude propose un outil informatique puissant et évolutif en vue de l’optimisation des capacités techniques et administratives du Cadastre, afin d’accroître la production de parcelle à bâtir.



« Contribution à l’élaboration d’une politique du Logement Social au Gabon »



Analyse faite à partir de l’existant, c'est-à-dire, les dispositions en vigueur, les mécanismes mis en place et les projets en cours de réalisation, en vue de promouvoir la production de logements sociaux.

Cette analyse aboutit à l’énumération de recommandations en vue de l’accroissement des capacités des structures opérationnelles et la dynamisation des mécanismes de financement du logement social au Gabon.

L’étude a été officiellement remise le 22 septembre 2008 à Monsieur Patrice TONDA, Ministre du Logement, de l’Habitat et de l’Urbanisme. Elle est téléchargeable sur le site officiel dudit Ministère, www.habitatgabon.net



Mes compétences :

Aménagement forestier

Audit

cadastre

Environnement

Étude d'impact

Étude d'impact environnemental

géographie

Géomatique

Habitat Logement

Impact environnemental

SIG

Télédétection

Urbanisme

Vente