Brice RODRIGUEZ

J'ai un cursus atypique, issu d'une formation scientifique, je suis aujourd'hui en charge du développement commerciale de notre structure transport desservant les Iles Britanniques : Irlande et Grande Bretagne au départ de l'Europe de l'ouest.



Mes 4 ans passés au pilotage du planning logistique - gestion des chauffeurs routiers, organisation des transferts maritimes, gestion de parc - m'ont permis d'acquérir une expérience de terrain indispensable pour la mise en place de solutions transports correspondant aux attentes de mes clients.



Nous sommes aujourd'hui l'un des leaders en matière de transports et solutions logistiques France/Irlande et Irlande/France



Mes compétences :

International

Logistique

Planning

Transport

Transport international