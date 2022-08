Brigitte BOUSQUET

Plus de 20 ans d'expérience en arts visuels en tant que directrice artistique et directrice de création, dont 10 années en réalisation et production vidéo, courts métrages, institutionnel, documentaire... Le français est ma langue maternelle et je parle couramment l'anglais et l'espagnol.

Mes particularités :

talents multiples, bagage artistique, créative, formation de scénariste, connaissance de la communication et du marketing sur divers supports, bonne gestion d'équipe...



Mes compétences :

Direction de création

Direction artistique

Wordpress

Réalisation Audiovisuelle

Production audiovisuelle

Création de site internet

Scénario