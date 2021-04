Brigitte GIRARDIN

Responsable et enseignante en Mathématiques et Physique- Chimie au sein du Centre de Soutien Scolaire de Cabestany depuis 28 ans.

Psychologue de l'enfant et de l'adolescent.

L'acte d'enseigner implique la transmission, c'est à dire l'appropriation des connaissances en utilisant toutes les ressources de la pédagogie. Il vise toutefois à ce que l'élève, être-en-devenir, s'accomplisse par une mise en rapport avec la culture et le savoir de la communauté humaine.

Dans cette perspective, un des enjeux principaux de l'enseignement est l'utilisation de dispositifs qui permettent d'organiser la mise en lien des connaissances entre elles et d'autre part, la rencontre avec l'élève pris dans sa singularité avec ses représentations propres, son histoire, son identité sociale et culturelle.

C'est dans ce cadre que s'inscrit ma pratique d'enseignante orientée vers le rapport que l'individu entretient avec le savoir et son effet sur son évolution.

De plus, des années d'expérience en immersion dans le milieu éducatif, un contact étroit avec les réalités des jeunes et des familles m'ont permis d'acquérir une connaissance de l'orientation, du système éducatif, des formations, des diplômes et de la politique éducative et m'ont amené à proposer également des consultations en orientation scolaire et professionnelle avec pour objectif de faire oeuvre de médiation pour que "chacun se fasse oeuvre de lui même" (Pestalozzi)