Brigitte GOURMANDIE

Je conjugue à la fois une expérience managériale au sein d'une institution financière majeure et mon expérience de psychologue clinicienne, ce qui me permet de mettre à votre disposition mon professionnalisme et mon sérieux.

J'ai choisi de me spécialiser dans les thérapies courtes afin de vous aider à vous sentir mieux rapidement et traverser plus sereinement les moments plus difficiles et les périodes de transition qui se présentent dans la vie.

Psychologue clinicienne, titulaire du DESS de Paris V, j'utilise les différentes techniques des thérapies courtes pour vous accompagner dans votre démarche personnelle, PNL et interventions orientées solutions.

Mon approche psychodynamique vous aide à trouver du sens Comprendre mieux ce quon vit, cest peut-être se sentir plus en contact avec soi-même, trouver en soi des ressources insoupçonnées, pour faire des choix qui nous ressemblent.



Je vous reçois en face à face à Paris 20 ou à Sète et pratique très régulièrement les rendez-vous téléphoniques ou en visio.

Vous me joignez au 06 45 45 95 22





Coaching

interventions orientées solution