Brigitte JOANNES BOUCHER

Vous affrontez des situations particulières ou délicates…

Vous voulez sécuriser les actionnaires…

Vous mobilisez votre temps à gérer le quotidien… Vous voulez conjuguer avenir et pérennité…

Vous cherchez à gagner en disponibilité, afin de vous consacrer plus activement au développement de votre Entreprise.





Je mets à votre disposition un apport de compétences, immédiatement opérationnelles,

- en administration, gestion, social et droit,

basé sur un parcours professionnel exécuté dans des domaines très diversifiés, et une double formation en gestion , en comptabilité, et en finances régulièrement actualisée.





Etre à l'écoute des Dirigeants, c'est mon métier depuis 12 années au sein de EGERIA.

Mais auparavant j'ai évolué en tant que Responsable administratif er financier en entreprise.



Pourquoi ne pas vous rapprocher d'un cabinet expérimenté, spécialisé dans les domaines de :



- Développement.

- Financements et refinancements.

- Restructuration.

- Optimisation fiscale.

- Assistance annuelle et suivi des résultats financiers et administratifs

- Mise en place de contrôle de gestion

- Conseil en création d'entreprise

- Prise en charge des formalités de création

- Business Plan







Une parfaite collaboration avec tous les intervenants de l'entreprise, une disponibilité sur site , une écoute de chaque instant contribuent à la réussite du projet défini.



Mes compétences :

Comptabilité

Conseil

Finance

Gestion Finance Comptabilité