Brigitte LACAILLE

En recherche active d'un emploi à temps plein, et ayant exercé en qualité de responsable secteur dans une Agence commerciale reconnue dans le secteur agro-alimentaire produits frais en GMS, je cherche aujourd'hui un nouveau challenge, en vue de rejoindre un poste qui m'offrirait la possibilité de lier mes compétences et expérience acquises au sein d'une TPE familiale, dont les devises essentielles, gages de sa réussite étaient, les clients et le service, à vous, futur employeur, que j'imagine porteur d'un projet motivant , au sein d'une équipe ambitieuse et humaine.

Je suis passionnée, spontanée, et outre la connaissance aiguë de toute la filière GMS, j'ai acquis, et expérimenté, durant mon parcours autodidacte au sein de ma dernière fonction, une grande adaptabilité, en exploitant des techniques de vente en fonction de la diversité de mes nombreux interlocuteurs et de mes missions.

Aisance relationnelle, pugnacité, autonomie, rigueur , sont les aspects dominants de mon profil , qui j'espère, permettraient d'apporter une contribution à votre entreprise, à votre équipe, à votre croissance .



Mes compétences :

Events Management

Invoicing > Issuing Invoices

Merchandising

Order Processing

Payroll

Service Component Architecture

IDF