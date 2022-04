Brigitte MONNEAU

Gestionnaire de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine des médias et du divertissement (cinéma, télévision) tant dans le secteur public que privé, au niveau national et international.



Atouts :

Polyvalente avec une bonne capacité d’adaptation au changement, je suis notamment reconnue pour mon habileté à bâtir des ponts dans toutes les sphères de mon travail : que ce soit pour passer de la planification stratégique aux opérations, pour orienter clients et partenaires vers des solutions appropriées ou pour tirer le meilleur parti de ressources humaines et budgétaires.



Expertise :

Relations internationales, coproductions et partenariats, relations et développement d’affaires, veille et planification stratégique relations gouvernementales, représentation, communication, négociation, analyse et gestion de programmes.