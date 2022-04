" Mes employeurs et clients m'ont toujours exigée assistante fiable, réactive, compétente et évolutive. Je crois avoir toujours su répondre à leurs besoins dans le respect de la fonction et de la posture, l'exigence de la mission et la force de l'intégration.



En 2001, j'ai créé Calisto solutions car je pressentais que mon goût et capacité du travail bien fait, offriraient plus de valeur en prestataire, complément de transition et ajustement de la structure salarié interne. Que ma flexibilité acquise servirait les intérêts de mes clients dans le mode projet. Que ma discrétion et fidélité naturelles leur seraient précieuses dans le quotidien de l'administratif ou la gestion de documents sensibles. Que ma rigueur d'écoute nécessaire et ma qualité rédactionnelle précise consolideraient les reporting des intenses comités et réunions stratégiques.



Au fil des ans et des rencontres, j'ai conçu, modélisé et transmis ce mode d'assistanat tourné vers l'excellence, ce savoir-être et cet état d'esprit avec comme objectifs de rendre service, assister la performance, aider l'organisation à réussir. Aujourd'hui, ce savoir-faire se retrouve chez tous nos intervenant(e)s et il s'enrichit, progresse à chaque mission, par toutes collaborations et toutes personnalités que nous sommes et réalisons.



C'est cette haute qualité de prestation que nous délivrons chaque jour, moi la première et toujours, dans l'exigence du résultat, la promesse du toujours mieux fait, l'engagement du presque toujours possible. Assister et réussir avec vous, sont notre fierté et récompense. Bien à vous "

- Brigitte Morand, Mars 2015 -



Mes compétences :

Formation des salariés

Management

Assistance administrative

Recrutement temporaire

Microsoft Office