Brigitte MOREAU

Bonjour



ayant le contact et une élocution facile, une capacité à m'adapter à pas mal de situations différentes et surtout prête à apprendre encore et toujours, à 56 ans j'ai opté pour une reconversion professionnelle et j'aimerai intéegrer le monde du tourisme, soit en tant qu'accompagnateur de tourisme puisque depuis 3 ans je vais régulièrement à Madagascar où j'accompagne des petits groupes , soit faire visiter un site touristique, n'importe où car les déplacements ne me font pas peur, en France ou ailleurs.