Brigitte MORENO

51 ans, mariée, vivant en Provence dans un joli petit village médiéval.

En recherche d'emploi depuis 1 semaine après avoir travaillé pendant 20 ans dans une société (licenciement économique).

Assistante auprès des directions technique et commmerciale au début puis les 10 dernères années, rattachée à la Direction financière en contrôle de gestion (gestionnaire flottes autos et téls, consolidation et répartition du CA, suivi analytique des affaires, centralisation, contrôle et analyse des données économiques...)



Je suis dynamique, impliquée et je peux travailler aussi bien en autonomie qu'en équipe, avec réactivité, rigueur et perséverance. je suis polyvalente de part la diversité de mes fonctions occupées depuis plus de 20 ans dans une même société .



Mes compétences :

Formation