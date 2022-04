Brigitte MORRIELLO

Professionnelle de la relation client, j’ai occupé successivement les postes d’assistante commerciale et Administration des ventes de clients grands comptes internationaux pour l’équipementier automobile allemand Bosch.



Ces fonctions m’ont permis de maîtriser efficacement la gestion complexe des commandes prototypes clients, la coordination des demandes clients avec l'organisation interne, la résolution des litiges commerciaux, la mise en place et application de procédures complexes.



Autonome et polyvalente, mes expériences m’ont amené à développer mon esprit d’équipe et ma réactivité face aux missions confiées tout en ayant toujours à l’esprit le respect du client, des obligations de rentabilité, de qualité et de délai.



Parlant l’anglais, l’allemand et l’italien j’apprécie travailler dans un contexte multiculturel.



Mes compétences :

Logiciel Sales force