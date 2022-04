Brigitte MUHONA

Je suis licenciée en Droit,Bilingue (Français ,Anglais) ayant esté au barreau de Bruxelles en tant qu'avocat durant 5 ns ,specialiste en Droit Minier congolais d'où mon titre de Mandataires en mines et carriéres octroyé par le Ministere des Mines ainsi qu' en Droit des Hydrocarbures, Fort de son experience et de ses compétences Mon cabinet MBF accompagne et conseille toute personne desireuse d'investir en République Democratique du Congo dans l'accomplissement de ses objectifs commerciaux et pour tout ses besoins juridiques notamment dans le secteur immobilier .