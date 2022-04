Brigitte NHON - PLANCHEZ

Genre en perpétuelle métamorphose, ma seule constante est mon inconstance. Quels que soient mes savoirs, mes ambitions, ils demeurent les faits, je n’explore pas les concepts, je ne déduis pas les idées. À la rigueur de la science, il me reste l’aléatoire et l’imprévu. l’éphémère, le minuscule, le hasard d’une rencontre. Le battement du cœur plus vif à la violence d’un refus ou d’une altercation aux raisons sans raison.

D’où la tentation de me ranger aux rayons "roman".