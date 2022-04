Brigitte NOEL

Depuis près de dix ans je m'intéresse à tout ce qui concerne l'univers du vin, c'est la raison pour laquelle je souhaite exercer un emploi dans ce domaine.

La nature m'a offert un "nez" particulièrement sensible qui réagit naturellement aux "arômes" et aux "fleurs" présents dans le vin. j'ai environ une cinquantaine d'aromes en mémoire ( fruits) et j'apprends depuis quelques temps les fleurs.



J'éprouve un intérêt particulièrement marqué pour les influences naturelles et les techniques de vinification ainsi que pour l'oenophilie et la culture liée aux vins et à leur environnement.



Mes compétences :

Oenologie

Sommelerie

spiritueux

Vin

Vinification