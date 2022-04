Brigitte NOSJEAN

Je suis à la recherche d'un emploi en qualité d'aide soignante ou accueil, j'ai occupé ces deux postes. Je ne peux plus porter de lourdes charges mais je peux travailler. Dynamique, volontaire, accueillante, chaleureuse, le charisme nécessaire, je peux réaliser beaucoup de charges, je n'ai pas peur du travail. J'ai la faculté de m'adapter très vite et d’évaluer les besoins dans n'importe quel poste.

Vite que je trouve du travail, et je serai pleinement heureuse.



Mes compétences :

Invoicing > Issuing Invoices

Urology

Microsoft Excel

Microsoft Word