Brigitte PALAZON

Je suis assistante de direction, j'habite St-Etienne. Je suis titulaire d'un BTS de secrétaire de direction trilingue (anglais - italien).



J'ai débuté ma carrière professionnelle par une année d'enseignement dans un lycée de St-Etienne en qualité de professeur de sténo-dactylographie. J'ai ensuite enchaîné par quelques mois d'intérim dans des petites PME de la région stéphanoise (Régie Vergnaud - Agence de location de véhicules Citer) puis j'ai intégré le secteur du transport jusqu'à aujourd'hui.



J'ai commencé par travailler pendant 7 ans environ dans une PME d'une trentaine de salariés, les Transports Bonnieux à St-Etienne) où j'ai été formée au poste de déclarante en douane.



J'ai ensuite eu l'opportunité d'intégrer un grand groupe de transports (les Transports Mory) où j'ai occupé pendant une bonne dizaine d'années le poste d'assistante commerciale. J'étais chargée de la gestion des tarifs sur ordinateur, de la préparation des dossiers clients pour les commerciaux, de la gestion des hausses tarifaires et de la gestion des réclamations clients sur factures.



Toujours au sein de cette entreprise et suite au départ de l'assistante de direction, j'ai eu l'opportunité de postuler à ce poste tout en conservant le secrétariat commercial. Pendant plus de quinze ans, j'ai donc cumulé les deux missions.



Je maîtrise les classiques du métier de secrétariat (frappe et traitement du courrier, fax, mails, l'accueil téléphonique...) mais aussi des tâches plus spécifiques puisque j'avais en charge la gestion des paies, des relations avec le personnel, de la formation et des intérimaires. J'ai également organisé de nombreuses réceptions clients. Plus occasionnellement, j'ai eu à m'occuper du service après-vente et de l'accueil téléphonique.



Aujourd'hui, je cherche un poste de secrétariat permettant de mettre mes compétences au service d'une société que ce soit dans le transport ou dans un autre domaine d'activité.







Mes compétences :

Organisation du travail

Dynamisme

Assiduité

Conscience professionnelle