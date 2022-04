Brigitte PANIAGUA

Mon dernier emploi comme secrétaire de direction dans une PME du bâtiment m'a permis de mettre en pratique pendant 6 ans la comptabilité jusqu'au bilan avec clôture des exercices et l'élaboration des paies, je travaillais seule avec le gérant et il me laissait l'entière responsabilité du poste, relation avec les banques, les clients et les litiges fournisseurs. Je répondais aux appels d'offres. Ce poste m'a permis de m'épanouir car en ayant de nombreuses responsabilités, ce poste m'a demandé d'être très autonome d'avoir le sens des priorités, une grande organisation beaucoup de diplomatie.



Mes compétences :

Appels d offres

Appels d'offres

Bâtiment

Commercial

Directeur commercial

Documents techniques

Métallurgie