Je me présente Brigitte Payerne Baron , je suis à la recherche d'un emploi : Technicienne méthode.

Diplômée en responsable de secteur industriel, je dispose d’une expérience dans les secteurs méthodes et processus et lean manufaturing.



MES COMPÉTENCES



MÉTHODES ET PROCÉDÉS



Étudier et déterminer les procédures de montages suivant le cahier des charges.

Formaliser les procédures et constituer les dossiers de montages.

Sélectionner les fournisseurs.

Accompagner la réalisation et le démarrage de l'industrialisation du produit.

Participer à l’évolution et au suivit des procédés et des produits.



LEAN MANUFACTURING



Observer,analyser et organiser les postes de travail , 5S, 3M, SPC, KANBAN, SMED.

Suivit de l'amélioration continue , PDCA et des flux supply chain.

Animer des réunions de projets, gérer les plannings et les coûts.



CONNAISSANCE DU MILIEU INDUSTRIEL



Expérience de 6 ans dans le milieu industriel et capacité d'adaptation aux différents secteurs d'activités.

Esprit d’équipe, qualités relationnelles et management de 10 personnes.

Sens de l'observation, de l'analyse, de l'organisation et de synthèse.









Mes compétences :

Pack office: bonne pratique de Word,Power Point e

Compétences techniques: Statistical Process Contro

Logiciels de logistiques: bonne pratique: APDIAS e

Logiciels de modélisations: bonne pratique : Solid