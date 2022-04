Brigitte PELTIER

Excellente culture générale, spécialement en Art Moderne et Comtenporain.

Relationnel suivi avec le milieu artistique et fichier d'amateurs et collectionneurs.

Expertise et estimation d'oeuvres gravées .

Constitution et gestion informatique d'un stock.

Maitrise de la recherche sur catalogues raisonnés.



Mes compétences :

Art

Art contemporain

Arts

Cinéma

Danse

Dessin

Littérature

Musique

Peinture

Sculpture

Théâtre

ventes