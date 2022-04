Brigitte PEREZ

Bonjour, je m'appelle Brigitte, j'ai bientôt 51 ans et suis à la recherche d'un emploi depuis peu.

Je viens de vendre mon commerce de bazar que j'ai tenu pendant 10 ans, une surface de 620 m2 avec un grand choix d'articles. Je m'occupais de la comptabilité jusqu'au bilan, recrutement des employés, déclarations obligatoires,encadrement du personnel pour la bonne tenue du magasin et la mise en rayon des articles, renseignements et conseils a la clientèle et également de l'encaissement. Avant cette expérience j'ai travaillé pendant 13 ans dans un magasin de meubles comme secrétaire comptable . Je m'occuper de toute la comptabilité et paye jusqu'au bilan, contrats de travail des employés et toutes les déclarations obligatoires et administratives. Mais je pratiquais également la vente de nos produits en exposition ou sur catalogues.J'ai acquis une bonne expérience du commerce ou je suis bien dans mon élément.

Maintenant,je désirerai reprendre une activité similaire en m'investissant dans une entreprise afin de lui apporter mes compétences professionnelles et mon sérieux.



Mes compétences :

Commerçante

Ordonnée

Ponctuelle

Sociable