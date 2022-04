Brigitte PETIT

Danseuse interprete pour divers compagnie de 1985 à 2000. J obtient le diplôme d état pourl' enseignement de la danse, option danse contemporaine. Je propose des séances aux enfants, éveil et initiation à la danse contemporaine a travers differents projets.

Formée aux danses d afrique de l ouest, par de nombreux stages.

Je développe aussi des séances de danse d'expression africaine pour ado et adultes. Je m inspire de l energie de ces rythmes et mouvements pour creer des variations plus singulière durant mes seances.

Instructeur "Zumba" ,pour divers associations depuis 2012.

Formée a des methodes de

Coaching, j'utilise ces techniques afin d ameliorer ma pédagogie pour le groupe.Ou lors d un accompagnement en particulié.