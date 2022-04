Brigitte PEYRE

25 ans d'expériences sociales et culturelles à mon actif,

Entrepreneuse dans l'Economie Sociale et Solidaire à plusieurs reprises.

Diplômée en Management et Ingénierie des Organismes de l'ESS (Diplôme Universitaire, licence masteurisée à la Faculté de Nanterre/socio.)

Diplômée en tant que travailleur social sur le terrain (Technicienne de l'Intervention Sociale et Familiale coordinatrice (15 ans)

Professeur d'Art pendant 5 ans au Conservatoire National de Castres.

Photographe amateur et artiste digitale reconnue ( Une dizaine d'expositions municipales et deux prix du publics attribués)

Passionnée par la Philo, la psycho, la socio....

56 ans et des projets plein les tiroirs.

Ma vie est belle. Mes projets sont solidaires. Mes réalisations efficaces.