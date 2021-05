Brigitte PHAETON

Assistante ressources humaines





Je suis la formation ARH avec l'IFOCOP dans le cadre d'une reconversion professionnelle. j'ai plus de 3 ans d'expérience dans le domaine de la gestion et l'assistanat sur différents secteurs et différents types d'entreprise.



Ayant gagnée en maturité professionnelle, je souhaite donc me spécialiser en ressources humaines.



Vous avez besoin d'une personne en plus pour soutenir votre service RH, n'hésitez pas à me solliciter car je suis en recherche active d'une période d'application pratique pour la période du 7 Juillet au 5 Novembre 2021.