Brigitte PINCHEMAILLE

J´ai de bonne base avec mon diplôme en technique de l architecture et de l habitat .

Ce qui ma permis de travailler en tant que dessinatrice en bâtiment pendant plus de 5 ans y compris en free lance (AUTOCAD et ARCHICAD)

Depuis j ai acquis une certaine expérience et je me suis perfectionnée (au Greta de Bordeaux)

dans les logiciels Photoshop ,Illustrator , Indesign et Dreamweaver . complètement autonome et polyvalente.

Ce qui me permet de vous proposer des cartes de visite, des cartes de voeux ,Flyer publicitaire

mais aussi il apparaît vital pour votre entreprises de disposer d un site internet source d activité commerciale, . un moyen efficace pour assurer votre développement économique , votre référencement de départ , faire vivre votre site en exploitant la puissance des réseaux sociaux.



Mes compétences :

Motivé et rigoureuse

Autonomie professionnelle

compétences relationnelles

Design

Infographie