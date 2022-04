Brigitte PINEAU

Langues: Anglais lu, écrit et parlé

Connaissances en allemand



Après l'acquisition de connaissances au sein de société de services, je travaille depuis 21 ans dans le secteur hospitalier. J'ai une expérience transverse de part mes différentes missions différentes dans le déploiement du SI au sein de l'Hôpital Européen Georges Pompidou où j'ai pu réaliser différentes mission. Actuellement, gestionnaire d'applications au sein du service opérations,j'ai des missions sur le déploiement du logiciel dossier patient avec des médecins référents, sur le pôle Psychiatrie et la production de requêtes et d'indicateurs.



Mes compétences :

Biologie

Dossier patient

Gestion hospitalière

Informatique

Informatique médicale

Organisation

Pathologie

Pharmacie

Prescription

Santé

SQL

Système d'information

Gestion de projet