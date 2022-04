Brigitte Rallo vous accompagne à présent dans la concrétisation de vos projets de décoration et d’agencement intérieurs.

​

Son approche privilégie l’écoute,guide l’expression de vos besoins,éclaire vos choix et vos préférences, et intègre vos contraintes.

Une fois abouti, votre projet doit refléter votre personnalité et correspondre à votre façon de vivre.