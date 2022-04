Brigitte RESPAUT CLÉMENT

International Realtor with Sterling Equity Realty LLC specializing in foreign cash buyers/investors in luxury residential homes and condos, commercial properties, asset & property management and real estate consulting in Miami area.



Agent Immobilier international avec Sterling Equity Realty LLC pour le compte d'investisseurs et acheteurs étrangers, spécialisé dans l'immobilier de prestige, appartements de luxe, immobilier commercial, investissement et gestion locative sur la région de Miami.





TRC (Transnational Referal Certification)

Member of the Institute for Luxury Home Marketing

Member of WCR (Women 's Council of Realtors)

Member of Greater Miami Chamber of Commerce



Visitez mon blog :

Visitez mon web site:



Mes compétences :

Real estate agent

Real Estate

Real estate brokerage

Rental

Real estate investment

Real Estate Company Organization

Property management

Asset management

Esprit d'initiative et du travail en équipe