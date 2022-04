Brigitte RICHARD

J'interviens dans tous les domaines de la communication institutionnelle privé et public, interne et externe pour le print comme pour le web. Je vous accompagne de la conception à la fabrication ou à la mise en ligne.



J´identifie et analyse vos besoins; Je créée, choisie, organise et hiérarchise des éléments graphiques (caractère typographique, couleur, images, charte graphique, format et type de support (print ou web).



Je m'attache à ce que chacun des éléments sélectionnés soient symboliques et signifiants dans la conception de votre projet. Je vous propose un concept en rapport avec vos attentes, votre univers graphique, et l'objet de votre communication.



Pour une esthétique qui a du sens, j'associe la recherche de nouveaux concepts et le suivi des nouvelles tendances graphiques pour vous proposer en concertation avec vos collaborateurs des visuels pertinents qui affirment votre différence.



Vous avez une idée précise concernant la ligne graphique de vos projets de communication, ou vous possédez déjà une charte graphique, mes compétences dynamisent vos contenus.





Vous pouvez consulter mon portefolio en suivant le lien ci-dessous :

http://www.phenix-graphisme.com/



Bonne visite et à bientôt.



Mes compétences :

Graphiste

Multimédias et de création graphique

Maquettiste