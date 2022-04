Brigitte RICHARD DUVAL

Après une expérience à dominante audit dont 8 ans au sein du cabinet Salustro Reydel (directeur de mission et manager personnel), j'ai créé un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes en 2000 qui s'est rapidement spécialisé dans le domaine des missions d'assistance aux travaux de consolidation (arrêtés de comptes consolidés, changement de progiciel de consolidation ou modification de paramétrage). J'accompagne les entreprises dans leurs projets d'optimisation et de fiabilisation de la production des données financières. Le cabinet assure également des missions de commissariat aux comptes et d'assistance à l'établissement des comptes sociaux.



Mes compétences :

Magnitude

Consolidation

IFRS